Казахстан привержен достижению целей ООН в области устойчивого развития - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан привержен достижению целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая всеобщий охват населения услугами здравоохранения, снижение материнской и младенческой смертности, а также полное искоренение эпидемии туберкулеза.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом и главой Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

"Наша страна всегда будет способствовать вашей успешной работе. Я знаю, что руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно. Это настоящий вызов. В мире, где звучат разные мнения стран и делегатов, вы находите приемлемые решения и компромисс. Желаю вам успеха. Со своей стороны мы будем постоянно помогать вам и поддерживать вас", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что Казахстан активно укрепляет систему здравоохранения для обеспечения постпандемического восстановления и достижения основных целей в области охраны здоровья населения.

В этом ключе президент Казахстана подтвердил готовность своей страны к полной поддержке соответствующих инициатив, осуществляемых под руководством ВОЗ.