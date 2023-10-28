Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане выросло до 21

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21.

Как передает в субботу Trend, на момент взрыва в шахте находилось 252 человека. После взрыва 208 человек были выведены на поверхность, из них 18 человек обратились за медицинской помощью.

Согласно информации, в настоящее время в шахте остается 23 шахтера.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы.

Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.