Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане выросло до 21

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21.
Как передает в субботу Trend, на момент взрыва в шахте находилось 252 человека. После взрыва 208 человек были выведены на поверхность, из них 18 человек обратились за медицинской помощью.
Согласно информации, в настоящее время в шахте остается 23 шахтера.
На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы.
Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.