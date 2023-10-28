Число погибших в результате взрыва на шахте в Казахстане выросло до 25

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 25.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила компания "АрселорМиттал Темиртау", владеющая шахтой.

"На данный момент подтверждено, что 25 наших сотрудников погибли, еще 21 пропал без вести. На поверхность благополучно эвакуировали 206 человек", - сообщили в компании.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы.

Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.

На место происшествия прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, а также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

По факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Костенко генпрокуратура начала уголовное расследование.

29 октября в Казахстане объявлен Днем национального траура.