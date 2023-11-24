Нацбанк Казахстана снова снизил базовую ставку

БАКУ /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана (НБК) принял решение снизить базовую ставку до 15,75 процента годовых с коридором +/– 1 п.п.

Как передает в пятницу Trend, решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

Шестого октября базовая ставка была снижена с 16,5 процента до 16 процентов.

Как отмечает НБК, годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений.

"Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении банка.

Как отмечается в заявлении НБК, дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

"Необходимость достижения цели по инфляции в пять процентов требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде", - добавили в банке.

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