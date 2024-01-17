Девять должностных лиц арестованы по делу о взрывах на шахте в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Девять должностных лиц арестованы по делу о взрывах на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Завершается расследование взрывов на шахте. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 октября на шахте, принадлежавшей тогда "Арселор Миттал Темиртау", произошла серия взрывов, в результате чего погибли 46, получили ранения 28 шахтеров.

После происшествия компания была передана в собственность Казахстана. Новым инвестором компании стал председатель совета директоров группы компаний "Allur" Андрей Лаврентьев. А компанию переименовали в "Qarmet".

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