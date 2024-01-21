Visa достигла значительных результатов в развитии цифровой экономики в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Visa достигла значительных результатов в развитии цифровой экономики в Казахстане.

Об этом сказала Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

"На рынке Казахстана Visa работает более 30 лет. Наша совместная работа с государством, регулятором и финансовыми институтами позволила достичь значительных результатов в развитии цифровой экономики в стране", - сказала она.

По словам Кристины Дорош, за последний год в стране произошло несколько больших запусков технологий. "Например, Visa в сотрудничестве с Freedom Bank впервые в Центральной Азии запустила технологию B2B Connect для трансграничных некарточных переводов юридических лиц. Это решение основано на технологии блокчейн. B2B Connect позволяет совершать некарточные трансграничные платежи быстро, безопасно и с меньшими операционными расходами.

Также совместно с RBK Bank мы впервые в мире запустили технологию Request to Pay на основе платформы Visa Direct, которая позволяет совместно оплатить счет или запросить перевод средств у другого клиента банка", - отметила Дорош.

Вице-президент Visa подчеркнула, что с 2020 года в стране работает технология Visa Tap to Phone.

"Она позволяет предпринимателям использовать смартфон на базе Android с модулем для передачи данных на малом расстоянии (NFC) в качестве платежного терминала. Для приема оплаты с карты или других устройств владельцам бизнеса достаточно установить на смартфон специальное приложение. Казахстан - один из мировых лидеров по развитию этой технологии в мире", - сказала она.

Еще одним важным проектом, осуществленным в Казахстане, она назвала запуск в 2022 году переводов денег по номеру телефона между разными банками через платформу Visa Direct.

"Мы сделали процесс перевода ещё удобнее, предоставив возможность за секунды отправлять деньги между разными банками. В Казахстане происходит бум развития цифровых платежей и мы рады быть частью этого процесса, предоставляя людям возможность совершать цифровые операции быстро, удобно и, главное, безопасно", - сказала она.

Кристина Дорош также коснулась запуска первых в мире карт Visa, привязанных к цифровому тенге.

"Это большой и важный шаг для развития безналичной экономики Казахстана. Visa работает в тесном сотрудничестве с клиентами и партнерами, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при использовании новых форм денег, и мы рады, что мы стали частью запуска первой в своем роде платежной CBDC-карты. Мы выражаем огромную благодарность Национальной платежной корпорации, Halyk Bank, Банку Центр Кредит и Altyn Bank за сотрудничество и стремимся продолжить работу по продвижению будущего цифровых платежей. Новые платежные карты цифрового тенге на базе Visa могут приниматься в любых точках, где принимают карты Visa. На первом этапе внедрения цифрового тенге CBDC-карты будут доступны сотрудникам Национальной платежной корпорации", - добавила вице-президент Visa.