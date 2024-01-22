БАКУ /Trend/ - Российской телеведущей армянофилке Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"При необходимости меры будут приняты. Не думайте, что мы впустим ее в страну сегодня или завтра. Государство такое не прощает. Вряд ли она сюда приедет, а если и приедет, то не сможет въехать", - отметил Смадияров.

Напомним, что ранее Канделаки высказала недовольство переименованием казахстанских железнодорожных станций с русских на казахские наименования, а также попыталась оскорбить казахстанский народ.

К слову, на первых порах своей карьерной лестницы Тина представлялась грузинкой, но как сменился вектор политических перемен, и грузины вышли из моды, а армяне захватили все медиапространство в России, так она сразу стала подчеркивать свою принадлежность к армянству.

Она сблизилась с "голосом" армянского лобби России - Симоньян, запела по-армянски и даже воззвала к предкам.

Кроме того, эта дама с весьма однозначной репутацией не раз своими постами в социальных сетях вставала на защиту, оправдывала армянских сепаратистов, хотя официальная позиция РФ подтверждала и продолжает подтверждать принадлежность Карабаха Азербайджану.

Называя казахстанский народ уничижительным словом "манкуртами", Канделаки опускается ниже некуда в своих высказываниях. Кто же на самом деле "манкурт"? Может быть это все таки сама Канделаки, ничего не смыслящая в собственной истории, продавшаяся пропаганде ради нескольких ступенек выше по карьерной лестнице?

В общем, становится ясно, как эта дама с весьма однозначной репутацией, продвигалась вперед, и сегодня изображает из себя защитника интересов России, каждый раз, пытаясь, испортить отношения РФ с ближайшими партнерами.

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