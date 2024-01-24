В Казахстане проходят переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии

БАКУ /Trend/ - В Казахстан продолжают прибывать делегации участников очередного, 21-го раунда переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД Казахстана, в Астану прибыли делегации правительства Сирии, а также вооруженной сирийской оппозиции. Главой сирийской правительственной делегации является заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам Саббаг, а вооруженной оппозиции – Ахмед Тома.

"В настоящее время уже начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов – России, Турции и Ирана", - отметили в МИД.

Российскую делегацию возглавляет Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представлена заместителем главы МИД Ахметом Йылдызом. Иранская делегация принимает участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Делегацию ООН возглавил заместитель Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рочди.

Также во встрече участвуют наблюдатели из Иордании, Ливана, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Прибытие делегации Ирака ожидается сегодня вечером.