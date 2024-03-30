Более 10 тыс человек эвакуированы в Казахстане из-за паводков

БАКУ /Trend/ - Более 10 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов в семи регионах Казахстана из-за паводков, сообщили в пресс-службе МЧС, передает Trend.

В министерстве сообщили, что в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях было спасено и эвакуировано 10 587 человек, среди которых 5 101 ребенок. Отмечается, что на временных участках размещения находится 5 497 человек, включая 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Абайской областях.

Согласно информации, в спасательных операциях участвует более 6 тысяч человек, около 2 тысяч единиц техники и 12 воздушных судов. По последним данным МЧС Казахстана, из-за обширных паводков в нескольких районах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской и Акмолинской областей объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба.