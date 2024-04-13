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В связи с паводками в Казахстане эвакуировано более 102 тыс. человек

Казахстан Материалы 13 апреля 2024 09:56 (UTC +04:00)
В связи с паводками в Казахстане эвакуировано более 102 тыс. человек

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с паводками в Казахстане эвакуировано более 102 тысяч человек.

Об этом сообщает МЧС Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, с начала наводнения было спасено 102 328 человек.

Напомним, что наводнения в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах было задействовано более 35 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники и 17 самолетов.

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