Товарооборот между Казахстаном и Якутией вырос почти в два раза

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Российской Федерации Айсеном Николаевым, прибывшим с визитом в Астану для участия в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Казахстана и России по дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Сообщается, что за год товарооборот между регионами Казахстана и Республикой Саха вырос почти в 2 раза, превысив $160 млн. При этом свыше 99% приходится на экспорт казахстанских товаров. В ходе обсуждения отмечен широкий потенциал взаимной торговли и обозначена готовность сторон наращивать обороты в сельскохозяйственной, промышленной сферах и ИТ.

Отмечается, что стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами. Ожидается, что новый импульс торгово-экономическим отношениям также придаст запуск в Казахстане пяти крупных центров трансграничной торговли, среди которых Центр трансграничной торговли «Евразия» на границе с Россией.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом и технологиями в области креативных индустрий и цифровизации, а также взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Казахстана и Республики Саха.