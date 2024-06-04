Казахстан поддержал инициативу США по достижению прекращения огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Казахстан поддерживает план США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Казахстана, передает Trend.

"Мы приветствуем мирную инициативу Белого дома, которая предусматривает прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, предоставление гуманитарной помощи и восстановление сектора Газа с поддержкой международного сообщества", - говорится в заявлении.

МИД Казахстана выразило надежду, что "реализация предложенных мер поможет прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать условия для достижения мира в регионе".

Отмечается, что неизменная позиция Казахстана заключается в том, что единственным решением затяжного конфликта является создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе принципа "два государства для двух народов".