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QazaqGaz и "Газпром" договорились о транзите природного газа через территорию Казахстана

Казахстан Материалы 8 июня 2024 06:18 (UTC +04:00)
QazaqGaz и "Газпром" договорились о транзите природного газа через территорию Казахстана
Фото: пресс-служба QazaqGaz

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На Петербургском международном экономическом форуме председатель правления АО НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договоры о транспортировке российского природного газа через Казахстан в Узбекистан и Кыргызстан, передает Trend.

Срок действия подписанных договоров составит 15 лет – до конца 2040 года.

"Эти проекты будут способствовать расширению транзитного потенциала газотранспортной системы Казахстана, увеличению экономической выгоды для газовой отрасли страны и укреплению региональной энергетической безопасности", – сообщила пресс-служба QazaqGaz.

Подписание соглашений прошло в присутствии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

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