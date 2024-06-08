QazaqGaz и "Газпром" договорились о транзите природного газа через территорию Казахстана

БАКУ /Trend/ - На Петербургском международном экономическом форуме председатель правления АО НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договоры о транспортировке российского природного газа через Казахстан в Узбекистан и Кыргызстан, передает Trend.

Срок действия подписанных договоров составит 15 лет – до конца 2040 года.

"Эти проекты будут способствовать расширению транзитного потенциала газотранспортной системы Казахстана, увеличению экономической выгоды для газовой отрасли страны и укреплению региональной энергетической безопасности", – сообщила пресс-служба QazaqGaz.

Подписание соглашений прошло в присутствии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.