Казахстан обладает обширными транзитными возможностями, которые необходимо эффективно использовать (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - Казахстан обладает обширными транзитными возможностями, которые необходимо эффективно использовать.

Об этом сказал Trend экс-председатель Национального банка Казахстана, Советник председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Григорий Марченко на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"Мы не просто поддерживаем транспортные проекты в Казахстане. Это одно из основных направлений нашей деятельности. Мы это называем транспортным каркасом. Оно касается и коридора Север-Юг и коридора Восток-Запад. Если говорить о Казахстане, широкие транзитные возможности страны должны хорошо использоваться. По направлению Север-Юг один из маршрутов идет через Россию и Азербайджан, а другой через Казахстан и Туркменистан. Поэтому мы считаем, что наличие нескольких коридоров создает альтернативу для случаев, когда в каком-либо другом возникают проблемы. Есть также коридоры на Балтийское море через территорию Казахстана и России, и есть коридор через Южный Кавказ, про который и вы, и мы очень давно говорим", - отметил он.

По его словам, ЕАБР считает, что все эти транспортные коридоры нужно развивать.

"Потому что это огромные объемы торговли с Восточной Азией, то есть с Китаем, Кореей и Японией, и Западной Европой. Чем больше из этого трафика мы (Казахстан - ред.) заберем на себя, тем больше мы и вы (Азербайджан) будем зарабатывать. В этой связи, развитие Евразийского транспортного каркаса – одно из главных стратегических задач нашего банка. И поэтому мы такие проекты поддерживаем, в них участвуем", - пояснил Марченко.

По его словам, объем финансирования в таких крупных проектах большой, поэтому возможны различные схемы софинансирования вместе с банками развития и с международными финансовыми институтами, в том числе со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития.

"К примеру, мы реализовывали два больших проекта по Алматинскому аэропорту и БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога) совместно с другими международными фининститутами. В целом, по очень большим проектам всегда собирается группа международных, региональных или страновых банков и осуществляется финансирование проекта", - добавил он.