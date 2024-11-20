БАКУ /Trend/ - Казахстан приоритетно рассматривает вопросы устойчивости грузовых перевозок, осознавая экологическое и экономическое влияние транспортных сетей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Нурлан Кенесов в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"Для Казахстана СВМДА служит уникальной платформой, объединяющей государства-участники в их усилиях по укреплению связанности. Для Казахстана, являющегося страной без прямого выхода к морским портам, эффективные и надежные транспортные сети жизненно важны для экономического роста и региональной интеграции. Наша роль в продвижении связанности значительна, и Казахстан открыт для всех проектов, направленных на укрепление связей с соседними странами и расширение наших транзитных возможностей. Для достижения этих целей Казахстан также придает большое значение устойчивой и надежной инфраструктуре, а участие в проектах СВМДА является одним из ключевых инструментов для их реализации", - сказал он.

По его словам, Казахстан также приоритетно рассматривает вопросы устойчивости грузовых перевозок, осознавая экологическое и экономическое влияние транспортных сетей.

"В сотрудничестве с международными организациями Казахстан стремится развивать устойчивую транспортную политику, которая будет обеспечивать баланс между связанностью и экологической ответственностью", - добавил он.