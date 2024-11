Казахстан и Венгрия заключили ряд стратегических соглашений

АСТАНА /Trend/ - По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште было подписано Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив, передает Trend.

Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;

2. Соглашение о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;

3. Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);

5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО «НК «КазМунайГаз» и венгерской MOL Group;

6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.