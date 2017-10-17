Правительство КР подписало соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здоровья животных

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня встретился с генеральным директором Всемирной организации здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро) Моникой Элуа. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства выразил благодарность Организации за проводимую работу по развитию отечественной ветеринарной системы.

Сапар Исаков отметил, что сотрудничество Кыргызстана с МЭБ вносит посильный вклад в улучшение инфраструктуры ветеринарной службы Кыргызстана.

Кроме того, как подчеркнул премьер-министр, правительство страны прилагает большие усилия для приведения ветеринарной системы Кыргызстана в соответствие с международными стандартами МЭБ и требованиями ЕАЭС.

«Сейчас по стране ведется активное строительство ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Также проводится работа по идентификации домашнего скота. Мы намерены и дальше принимать исчерпывающие меры для реализации проектов по повышению конкурентоспособности наших предприятий», - подчеркнул Исаков и особо отметил большой сельскохозяйственный потенциал страны, в особенности в сфере животноводства.

Элуа выразила благодарность Исакову за встречу и отметила положительную работу Правительства по улучшению эпизоотической ситуации в стране.

Она подчеркнула, что за последние годы Кыргызстан достиг большого прогресса в данной отрасли и отметила положительный опыт создания независимого статуарного органа в лице Ветеринарной палаты.