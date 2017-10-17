Правительство КР подписало соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здоровья животных

17 октября 2017 15:35 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня встретился с генеральным директором Всемирной организации здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро) Моникой Элуа. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства выразил благодарность Организации за проводимую работу по развитию отечественной ветеринарной системы.

Сапар Исаков отметил, что сотрудничество Кыргызстана с МЭБ вносит посильный вклад в улучшение инфраструктуры ветеринарной службы Кыргызстана.

Кроме того, как подчеркнул премьер-министр, правительство страны прилагает большие усилия для приведения ветеринарной системы Кыргызстана в соответствие с международными стандартами МЭБ и требованиями ЕАЭС.

«Сейчас по стране ведется активное строительство ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Также проводится работа по идентификации домашнего скота. Мы намерены и дальше принимать исчерпывающие меры для реализации проектов по повышению конкурентоспособности наших предприятий», - подчеркнул Исаков и особо отметил большой сельскохозяйственный потенциал страны, в особенности в сфере животноводства.

Элуа выразила благодарность Исакову за встречу и отметила положительную работу Правительства по улучшению эпизоотической ситуации в стране.

Она подчеркнула, что за последние годы Кыргызстан достиг большого прогресса в данной отрасли и отметила положительный опыт создания независимого статуарного органа в лице Ветеринарной палаты.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Внесены изменения в Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
Кыргызстан 15:04
Кыргызстан обратился в ВТО
Кыргызстан 11:58
Впервые в Кыргызстане были созданы условия для продвижения избирательных прав ЛОВЗ
Кыргызстан 11:16
США готовы к партнерству с новым президентом Кыргызстана
Кыргызстан 10:44
Глава ГПС проинформировал Атамбаева о ситуации на кыргызско-казахской границе
Кыргызстан 10:26
Глава Кыргызстана встретился с международными наблюдателями
Кыргызстан 16 октября 17:41
Президентские выборы показали политическую зрелось кыргызского общества
Кыргызстан 16 октября 16:03
Более 900 тысяч жителей Кыргызстана поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
Кыргызстан 16 октября 01:11
Итоговая явка на президентских выборах в Киргизии составила около 56%
Кыргызстан 15 октября 20:07
На выборах главы Кыргызстана лидирует кандидат от правящей партии Жээнбеков
Кыргызстан 15 октября 18:55
В Кыргызстане закончилось голосование на президентских выборах
Кыргызстан 15 октября 18:44
По состоянию на 16:00 на выборах президента Кыргызстана проголосовали 35,8% избирателей
Кыргызстан 15 октября 16:02
В Бишкеке выявлен факт подкупа голосов на выборах президента станы – ЦИК
Кыргызстан 15 октября 15:16
На избирательном участке при посольстве Кыргызстана в Баку нарушений не зарегистрировано - наблюдатели (ФОТО)
Кыргызстан 15 октября 13:45
Явка на выборах президента в Киргизии уже составила 23,75%
Кыргызстан 15 октября 12:08
Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Кыргызстане
Кыргызстан 15 октября 09:37
Избирательные участки на выборах президента открылись в Кыргызстане
Кыргызстан 15 октября 09:26
В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"
Кыргызстан 14 октября 13:17