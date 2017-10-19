Состоялся телефонный разговор Атамбаева с Путиным

19 октября 2017 15:56 (UTC+04:00)

Сегодня, 19 октября, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата КР.

Президенты двух стран также обсудили вопросы дальнейшего экономического взаимодействия стран Евразийского экономического союза.

Атамбаев поблагодарил Путина за помощь и поддержку в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане.

Azernews Newspaper
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