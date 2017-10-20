Внесены изменения в Закон КР «О содействии занятости населения»

20 октября 2017 13:56 (UTC+04:00)

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О содействии занятости населения», принятый в целях улучшения механизмов регулирования рынка труда. Об этом сообщили в аппарате президента, передает КНИА «Кабар».

Закон принят Жогорку Кенешем 21 сентября 2017 года.

В указанных целях часть 6 статьи 2 Закона изложен в новой редакции, согласно которому «активные меры содействия занятости – меры государственной поддержки граждан Кыргызской Республики из числа безработного и ищущего работу населения, осуществляемые уполномоченным государственным органом в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики».

Вышеуказанное изменение обусловлено тем, что трудоспособные граждане ищущие работу могут быть как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в службе занятости населения, а официальные безработные – это безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения желающие найти подходящую работу и готовые приступить к ней.

Часть 1 статьи 8 Закона изложена в следующей редакции: «Пособие по безработице выплачивается гражданину, признанному в установленном порядке официальным безработным, при наличии непрерывного страхового стажа не менее 12 месяцев за последние 3 года перед обращением в уполномоченный государственный орган, при предоставлении выписки из личного страхового счета, подтверждающего отчисления страховых взносов в Социальный фонд Кыргызской Республики». Таким образом, страховой стаж (в действующей редакции Закона – трудовой стаж) будет являться основанием для выплаты пособия по безработице.

Azernews Newspaper
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