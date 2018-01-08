В Кыргызстане пройдет чемпионат по хорсболу

В городе Токтогул Джалал-Абадской области пройдет второй региональный чемпионат по хорсболу. Об этом агентству «Кабар» рассказал президент федерации данного вида КР.

По его словам, первенство запланировано на 25 января. В нем примут участие пять команд Токтогульского района. Победитель среди местных команд сыграет с командой из Франции.

Первый региональный чемпионат по хорсболу провели в феврале 2017 года. Победу тогда одержала команда «Кызыл-Туу 2», которая и получила право сыграть товарищеский матч с французами. По итогам игры победили гости (6:5).

Хорсбол — французский вид спорта, который сочетает элементы баскетбола и регби, но на лошадях. Суть игры в том, чтобы забросить как можно больше мячей в кольцо соперника, установленное на высоте более трех метров над землей. В командах по четыре всадника. Игра длится два тайма по 10 минут каждый.

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