В Кыргызстане рассмотрели вопрос применения международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикоc

На базе Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики состоялась информационная сессия по применению международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикос DDP-15. Об этом собщили в пресс-службе Минэкономики КР, передает Kabar.

На мероприятии участникам была представлена история о внесении изменения и дополнения в международный стандарт по минимальным требованиям (качества, зрелости, калибровки) относительно сушеного абрикоса южного региона.

Также была представлена информация о проведенной работе Региональной рабочей группой представителей Национальных органов по стандартизации и бизнеса Кыргызстана,Таджикистана и Узбекистана по созданию Информационного плаката (Постера) на сушеный абрикос и Пояснительной брошюры по применению стандарта DDP-15.

Идентификация сушеного абрикоса по новой редакции международного стандарта позволит представителям бизнеса выйти на международные рынки, повысить экспортный потенциал и экономику стран Центральной Азии.

В целях устранения технических барьеров в торговле на мероприятии обсуждался вопрос о планировании работ по внесению изменений и дополнений в международный стандарт ЕЭК ООН DDP-07, касающийся сбыта и контроля товарного качества Чернослива.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-структур, министерств, ведомств, международных организаций, ВУЗов и др. заинтересованные лица.

Организаторами сессии являются ЦСМ, проект Программы GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», Австрийская международная организация Hilfswerk Austria International, Региональный проект ПРООН «Расширенная Европа: Содействие Торговле в Центральной Азии».

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