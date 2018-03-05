Жээнбеков поручил ускорить работу по делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном

5 марта 2018 17:09 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял председателя Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбека Шаршеева и специального представителя Правительства по вопросам делимитации границ Курбанбая Искандарова, сообщает Kabar со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР

Обсуждена обстановка на государственной границе страны, а также проводимая работа по улучшению контрольно-пропускных пунктов на участках государственной границы.

Президент поручил принять все меры по ускорению работ по делимитации кыргызско-таджикской границы и оставшихся участков кыргызско-узбекской границы, согласно результатам достигнутых договоренностей по итогам визитов президента в Узбекистан и Таджикистан.

Специальный представитель правительства по вопросам делимитации границ Курбанбай Искандаров проинформировал, что идет интенсивная работа по определению оставшихся участков кыргызско-узбекской госграницы.

Также на второй квартал марта 2018 года намечается встреча межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, достигнутых по итогам встреч глав государств обеих стран. Президент подчеркнул необходимость принятия мер по ускорению работ по определению участков государственной границы.

Кроме этого была представлена информация об итогах совещания в Аппарате полномочного представителя Правительства КР в Ошской области, которое было организовано по поручению Главы государства по обсуждению ситуации на КПП «Достук-автодорожный» кыргызско-узбекского участка государственной границы.

Шаршеев рассказал о принятых решениях по проведению комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности на КПП «Достук-автодорожный».

Он проинформировал, что на КПП, расположенных на кыргызско-узбекском участках государственной границы, фиксируется увеличение пассажиропотока, связанное с активным развитием приграничной торговли. В целях увеличения пропускной способности количество кабин паспортного контроля будет увеличено до 30.

Жээнбеков подчеркнул о необходимости создания благоприятных условий для прохождения через пункты пропуска на участках государственной границы.

На встрече также приняли участие заместитель руководителя аппарата президента КР Алмамбет Салиев, первый заместитель секретаря Совета безопасности Дамир Сагынбаев, советник президента КР Жениш Раззаков.

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