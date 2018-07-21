Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Кыргызстане (ФОТО)

21 июля 2018 22:09 (UTC+04:00)

В городе Чолпон-Ата сегодня состоялась встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии. Мероприятие в таком формате проводится впервые, по поручению Глав государств стран Центральной Азии по итогам их рабочей встречи, состоявшейся 15 марта 2018 года в г.Астана, Республика Казахстан. Об этом, как передает Кабар, сообщает пресс-служба МИД КР.

На встрече был обсужден широкий спектр актуальных вопросов регионального сотрудничества. Было уделено особое внимание вопросам обеспечения безопасности в регионе, границ, транспортной и транзитной коммуникации, использования водно-энергетических ресурсов, тарифной политики, торгово-экономического сотрудничества.

Как братские страны и народы, имеющие общие исторические, культурные и языковые корни и традиции, Стороны обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества и пришли к единому мнению о том, что сотрудничество в этой сфере надо продолжать и активно развивать.

Кыргызская сторона отметила, что участие официальных делегаций и спортивных команд из стран Центральной Азии в предстоящих Третьих Всемирных играх кочевников, которые состоятся 2-8 сентября 2018г. в Кыргызстане, будет способствовать активизации и продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества, укреплению проверенных временем братских связей между государствами и народами.

В рамках встречи Министров иностранных дел государств Центральной Азии проведены двусторонние переговоры, в ходе которых Стороны в конструктивном и доверительном ключе обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Стороны выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров. Было выражено общее мнение о том, что странам предстоит еще многое сделать в деле углубления межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. Стороны отметили, что придает оптимизм желание, стремление и политическая воля политического руководства государств Центральной Азии развивать динамичное и взаимовыгодное плодотворное сотрудничество между странами по всем направлениям во благо и во имя процветания наших народов.

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