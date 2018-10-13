Кыргызстан снял ограничение на ввоз птичьего мяса из Казахстана

13 октября 2018 20:19 (UTC+04:00)

Кыргызстан снял ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана, передает агентство Кабар со ссылкой на Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Как сообщили в ведомстве, данное решение принято «на основании подтверждения Казахстаном о результатах лабораторных исследований РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» о стабилизации эпизоотической ситуации».

Напомним, в Кыргызстане временные ограничения на ввоз мяса птиц и птицеводческой продукции из Казахстана были введены 8 октября 2018 года.

Как ранее сообщалось, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали неправомерными ограничения введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области снят 19 сентября 2018 года»,- говорилось в сообщении Минсельхоза Казахстана.

В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.

«Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», сообщили в ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 17:04
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 17:02
Казахстанские специалисты проводят обследование мест падения обломков ракеты "Союз"
Казахстан 14:58
В одной из областей Казахстана могут закрыть полигон нефтяных отходов
Энергетика 14:52
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение трубы для нефтехимической промышленности
Тендеры 14:49
Малый бизнес Казахстана зафиксировал рекордную прибыль в I полугодии
Бизнес 14:30
Лента новостей
Минэкологии заявило об отсутствии серьезных изменений в динамике активности оползня в Баку
Общество 21:21
Эрдоган выразил надежду на продолжение сотрудничества с США
Турция 21:01
"75&75" народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова
Культура 20:25
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 8-12 октября
Энергетика 19:34
Глава МЧС Азербайджана ознакомился с ситуацией в зоне оползня в Баку (ФОТО)
Происшествия 19:28
На оползневых массах в Бадамдаре продолжаются небольшие обвалы - минэкологии
Общество 19:10
Баку, ты как красивая женщина – российский актер Александр Соколовский (ФОТО)
Интересное 18:57
В связи с оползнем в Баку создан специальный Штаб - министерство
Общество 18:46
Более 70 боевиков "Талибана" ликвидированы в Афганистане - СМИ
Другие страны 18:20