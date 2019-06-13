Глава Минсельхоза КР рассказал, какие документы были подписаны на бизнес-форуме «КР-КНР»

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев по итогам обмена подписанных документов на кыргызско-китайском бизнес-форуме рассказал, какие документы были подписаны и в чем выгода для КР, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, на форуме по их линии было подписано 4 документа. Первое соглашение - по строительству завода по производству органических удобрений в Ноокатском районе Ошской области. Стоимость данного проекта составит 260 млн. долларов США. Второе – Меморандум о цифровизации сельского хозяйства, стоимость которого около 50 млн. долларов США.

«Следующий документ касается создания логистического центра. Его стоимость также оценивается в районе 40 млн. долларов США. В Сузакском районе будет построен молочно-товарный завод на 60 млн. долларов. Стоимость всех этих проектов составит около 400 млн. долларов. В будущем все эти проекты окажут существенное влияние на развитие экономики страны», - сказал он.

Министр отметил, что некоторые проекты уже начали реализовываться, а по некоторым решается вопрос трансформации участка.

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