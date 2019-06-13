Глава Минсельхоза КР рассказал, какие документы были подписаны на бизнес-форуме «КР-КНР»

13 июня 2019 15:45 (UTC+04:00)

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев по итогам обмена подписанных документов на кыргызско-китайском бизнес-форуме рассказал, какие документы были подписаны и в чем выгода для КР, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, на форуме по их линии было подписано 4 документа. Первое соглашение - по строительству завода по производству органических удобрений в Ноокатском районе Ошской области. Стоимость данного проекта составит 260 млн. долларов США. Второе – Меморандум о цифровизации сельского хозяйства, стоимость которого около 50 млн. долларов США.

«Следующий документ касается создания логистического центра. Его стоимость также оценивается в районе 40 млн. долларов США. В Сузакском районе будет построен молочно-товарный завод на 60 млн. долларов. Стоимость всех этих проектов составит около 400 млн. долларов. В будущем все эти проекты окажут существенное влияние на развитие экономики страны», - сказал он.

Министр отметил, что некоторые проекты уже начали реализовываться, а по некоторым решается вопрос трансформации участка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В селах Таджикистана построены 37 медпунктов
Таджикистан 15:48
Таджикские специалисты изучили современные подходы сельскохозяйственной реформы в Кыргызстане
Таджикистан 09:31
В Бишкеке сегодня начинается саммит ШОС
Кыргызстан 09:26
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан
Китай 07:56
В Таджикистане обязали администрации всех районов, городов и областей иметь свои сайты в интернете
Таджикистан 12 июня 14:27
В Бишкеке состоится XII заседание Молодежного совета ШОС
Кыргызстан 12 июня 14:23
Лента новостей
Вице-премьер: Азербайджан стоит на пороге великого развития
Политика 17:00
Госпогранслужба Азербайджана организовала шествие с пятикилометровым государственным флагом (ФОТО)
Политика 16:54
Россия может разместить в Аргентине наземные станции системы ГЛОНАСС
Россия 16:54
Установленные на проспекте Гара Гараева дорожные знаки предотвратят пробки (ФОТО)
Общество 16:47
СГБ Азербайджана провело операцию - задержан редактор, подозреваемый в государственной измене
Общество 16:43
МТК "Север-Юг" имеет геополитическую значимость и экономическую целесообразность-эксперт (ФОТО)
Экономика 16:35
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку тори на выборах лидера партии и премьера
Другие страны 16:34
Глава минобороны Турции обсудил с американским коллегой вопрос покупки российских ЗРК
Турция 16:32
В воскресенье в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
Общество 16:25