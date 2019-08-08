В Кыргызстане началось заседание Совета безопасности

Заседание Совета безопасности началось в четверг в Киргизии на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков.

Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 8 августа, под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности. На повестке дня заседания, которое проходит без участия прессы, рассматривается вопрос "Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года".

В среду спецназ Госкомитета национальной безопасност Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась.

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