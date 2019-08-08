Спецслужбы Кыргызстана предупредили граждан об ответственности за провокационные призывы

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана предупредил жителей страны об ответственности за распространение провокационных материалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"В настоящее время через различные соцсети и интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям. В случае выявления лиц, распространяющих провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-центр, ГКНБ сейчас проводит "активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

В среду спецназ ГКНБ предпринял в селе Кой-Таш попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами. В результате противостояния один спецназовец погиб, более 50 человек пострадали.

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