Спецслужбы Кыргызстана предупредили граждан об ответственности за провокационные призывы

8 августа 2019 10:08 (UTC+04:00)

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана предупредил жителей страны об ответственности за распространение провокационных материалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"В настоящее время через различные соцсети и интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям. В случае выявления лиц, распространяющих провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-центр, ГКНБ сейчас проводит "активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

В среду спецназ ГКНБ предпринял в селе Кой-Таш попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами. В результате противостояния один спецназовец погиб, более 50 человек пострадали.

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