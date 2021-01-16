В феврале откроется новый рейс Кувейт - Бишкек - Кувейт

Кыргызстан 16 января 2021 20:43 (UTC+04:00)
В феврале откроется новый рейс Кувейт - Бишкек - Кувейт

В Минтрансе Кыргызстана состоялось встреча замминистра Талантбека Солтобаева с вице-президентом по управлению доходами и сетевому планированию авиакомпании «Jazeera Airways» Ратанкумар Ратнакар по вопросам открытия авиарейсов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече приняли участие советник посольства Кыргызстана в Кувейте Абдулазиз Ботбаев, директор Агентства гражданской авиации при Минтрансе С.Шаршеев, заместитель директора Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана К.Кенжематова, представители ГП «Кыргызаэронавигация» и ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Замглавы Минтранса Солтобаев отметил, что Министерство поддерживает инициативу авиакомпании возобновить выполнение регулярного рейса по маршруту «Кувейт-Ош-Кувейт» и открытие нового регулярного авиарейса по маршруту «Кувейт-Бишкек-Кувейт», и что дает возможность расширения географию полетов и развитию туризма между двумя странами.

Также отметил, что в целях расширения географии полетов и открытия прямых воздушных сообщений в/из Кыргызстана и обеспечения доступа пассажиров к прямым перелетам, Кыргызская Республика приняло решение о предоставлении права пятой свободы воздуха иностранным авиакомпаниям, в одностороннем порядке и призвал Вице-президента авиакомпании «Jazeera Airways» Ратанкумара Ратнакара рассмотреть возможность выполнения полетов по пятой степени свободы воздуха.

В свою очередь, Вице-президент авиакомпании «Jazeera Airways» Ратанкумар Ратнакар отметил, что авиакомпания планирует возобновить выполнение рейса по маршруту Кувейт-Ош-Кувейт с 2 февраля 2021 года, и открыть новый международный авиарейс по маршруту Кувейт-Бишкек-Кувейт с 4 февраля 2021 года.
Также отметил, что авиакомпания планирует использовать права пятой степени свободы воздуха для выполнения полетов через Кыргызстан в страны Азии и других пунктов.

Советник посольства Кыргызстана в Государстве Кувейт Абдулазиз Ботбаев отметил, что открытие рейсов из городов Бишкек и Ош позволит наладить экспортные поставки кыргызской продукции на рынки Кувейта и всех стран Залива и увеличить туристический поток из арабских стран в Кыргызстан.

Заместитель директора Департамента туризма Кыргызстана Кыял Кенжематова отметила, что на сегодняшний день в сфере туризма проделаны много работ и открытие новых авиарейсов дает возможности развития туризма и привлечение туристов в Кыргызскую Республику.

В завершении стороны отметили, что открытие авиасообщения даст толчок развитию туризма и расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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