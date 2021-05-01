На территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники – Погранслужба Кыргызстана

На территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

Как отмечается, по состоянию на 11:30 1 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная.

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо. В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники», - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали закидывать друг друга камнями.

На следующий день началась перестрелка в местности «Головной» между войсковыми подразделениями cтран.

В трех селах Баткенской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в результате конфликта с кыргызской стороны пострадали 154 человека, 31 погиб, в том числе 12-летняя девочка.