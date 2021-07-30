В Кыргызстане вакциной AstraZeneca уже привито 1258 человек

В Кыргызстане вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 "AstraZeneca" уже привито 1258 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее словам, пандемия послужила причиной значительной смертности и заболеваемости людей во всем мире, а также серьезных экономических потрясений. Существует острая необходимость в разработке эффективных вакцин против коронавирусной инфекции, а также в обеспечении их доступности. "Кампания по вакцинации в нашей стране начата в апреле. На сегодняшний день привито 413 тыс.140 человек. Из них первой дозой привито 114 тыс. 840 человек. Недавно с посольства Азербайджана поступило 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые на сегодня уже используются во всех регионах страны. На сегодня уже привито 1258 человек. Данная вакцина с начала года применяется во всем мире. Она внесена в список ВОЗ для экстренного применения в период ЧС", - заверила Ишенапысова.

Данная вакцина, по ее информации, прививается лицам старше 18 лет. Лица, получившие первую дозу вакцины, должны получить вторую в течение 4-12 недель.

"Данная вакцина разработана шведско-британским производителем и производится в Индии и Южной Корее. Раскрытые флаконы хранятся при температуре плюс 2-8 градусов. Она не подлежит заморозке. Пациентам с тяжёлыми фиброзным заболеваниями нужно отложить на время получение вакцины, а также лицам с тромбоцитомией, плохой свёртываемостью крови и т.д.",- сказала директор РЦИ.