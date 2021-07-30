Кыргызстан получит 2,6 млн доз вакцин «AstraZeneca»

В Кыргызстан сегодня прибыла первая партия вакцины «AstraZeneca» в рамках механизма COVAX в количестве 226 тыс. доз, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В церемонии передачи вакцины приняли участие заместитель председатель кабинета министров КР Жылдыз Бакашова, представители международных организаций и дипломатических представительств.

Так, глава представительства Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр в своем выступлении отметил, что предоставленная вакцина окажет значительную помощь в кампании вакцинации в стране.

«Мы рады видеть улучшение показателей вакцинации в Кыргызстане, и уверены, что с этой партией вакцин кампания станет еще более успешной. И это только первый этап, поскольку мы намерены в целом поставить 2 млн 600 тыс. доз, которые помогут защитить от вируса 20 % кыргызстанцев», - сказал он.

Также глава представительства указал, что все это было бы невозможно без программы COVAX, поддерживаемой многими донорами, включая вклад в размере миллиарда евро от Европейского Союза.

В свою очередь, Жылдыз Бакашова выразила благодарность партнерам по развитию и дипломатическим представительствам в КР стран-участниц механизма COVAX за оказанную безвозмездную помощь стране.

«Хочу выразить благодарность представителям всех стран-участниц Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемии, Глобальному Альянсу по вакцинации и ЮНИСЕФ, а также всем представителям дипломатических представительств стран-участниц механизма COVAX. Руководство страны придает приоритетное значение вакцинации населения от коронавирусной инфекции, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, снизить уровень заболеваемости, создать благополучные возможности для экономической деятельности, возобновления учебного процесса в традиционном формате. Хочу призвать граждан вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вакцинация защитит вас и здоровье ваших близких», - отметила Бакашова.

Кроме того, по ее словам, Кыргызстан в сентябре 2020 года официально стал участником платформы COVAX, которая охватывает 190 стран. Как и в странах Европейского союза, где «AstraZeneca» получили порядка 49 млн человек.

«Кабинет министров всегда открыт и готов к дальнейшему тесному сотрудничеству с международными партнерами для достижения общих благих целей», - подытожила она.

В завершении координатор системы ООН в КР Озонниа Ожиело пояснил, что механизм COVAX поддерживает обеспечение равного и справедливого доступа к вакцинам против COVID-19, что является одним из ключевых условий прекращения пандемии.

«Благодаря совместным усилиям ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также других партнеров по развитию, которые являются частью глобальной инициативы COVOX, мы смогли поддержать Правительство КР в доставке вакцин в страну. Теперь каждый должен принять правильное решение: сделав вакцинацию, мы можем помочь спасти жизни близких нам людей и защитить их от COVID-19», - добавил Ожиело.

Напомним, в рамках механизма СОVAX в период с апреля по июль в КР прибыло в общей сложности 2 млн 617 тыс. шприцев и 25 800 боксов для безопасной утилизации. Кроме того, в августе ожидается поставка 196 морозильных камер для вакцин и 86 комбинированных холодильников для укрепления национальной холодовой цепи при поддержке основных фондов ЮНИСЕФ и платформы оптимизации оборудования холодовой цепи GAVI.

СОVAX - Глобальный механизм по обеспечению Доступности вакцин против COVID-19 объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами. Правительства стран, ставших Донорсии глобального механизма СОVAX: Австралия, Правительство Басков, Бутан, Канада, Правительство Каталонии, Колумбия, Регион Эстремадура, Исландия, Япония, Корея, Кувейт, Лихтенштейн, Маврикий, Мексика, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария.

Европейские страны, включая: Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция. А Великобритания, США и Вьетнам.