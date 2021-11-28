ОЭС должна быть готова к вызовам современного мира - президент Кыргызстана

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) должна быть готова к вызовам современного мира по расширению деятельности экономических проектов. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе 15-го саммита ОЭС в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В своем выступлении Жапаров отметил, что последствия глобального экономического кризиса, который переживают страны организации, а также современные вызовы и угрозы на международной арене ставят перед странами ОЭС новые задачи.

«Для достижения целей, изложенных в концептуальном документе «Перспективы Организации экономического сотрудничества до 2025 года» ОЭС должна быть готова к вызовам современного мира по расширению деятельности экономических проектов, развитию и укреплению своих институтов и продвижению основных принципов. Для того чтобы адаптироваться к современным условиям, необходимо выйти на новый уровень качества путем поиска необходимых и подходящих решений по оптимизации деятельности организации. Считаю, что для реализации регионального сотрудничества в торгово-экономической сфере настало время масштабных реформ, направленных на создание реальной системы проектного финансирования во всех странах-участницах ОЭС», - сказал глава государства.

По его словам, кыргызская сторона считает, что реформы ОЭС также должны быть направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности секретариата организации.

«В будущем секретариату ОЭС следует сосредоточиться на экономической деятельности и реализовывать проекты, которые являются приоритетными для всех стран-участниц. Вопрос повышения эффективности нашей организации сегодня актуален как никогда, и этот вопрос уже много лет стоит в повестке дня совещаний. Мы должны быть полны решимости разработать и реализовать соответствующие стратегии в таких областях, как транспорт и связь, промышленность, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и окружающая среда, которые являются приоритетными для экономики в расширенном региональном сотрудничестве, экономическом росте и развитии нашего региона. Значительное внимание также следует уделить продолжению сотрудничества в области сельского хозяйства, таможни и здравоохранения», - подчеркнул Жапаров.

Он акцентировал внимание на том, что важнейшей задачей организации для успешного решения экономических проблем является создание и развитие региональной инфраструктуры, включающей единую транспортную сеть, телекоммуникации, трубопроводы и энергосистему. Поскольку это необходимое условие эффективного внутрирегионального и межрегионального сотрудничества.

Президент особо обратил внимание участников саммита на то, что успешное экономическое сотрудничество невозможно без мира и стабильности в регионе.

Он коснулся вопроса региональной безопасности, отметив ситуацию в Афганистане, которая имеет прямое влияние на страны ОЭС.

«Социально-экономическая ситуация в этой стране в преддверии зимы вызывает серьезную озабоченность. Именно на основе этих принципов гуманизма Кыргызстан доставил гуманитарную помощь в Кабул самолетом, а также на грузовиках жителям Малого и Большого Памира. Кроме того, принято решение продолжить выдачу студенческих виз афганским гражданам, обучающимся в Кыргызской Республике. Важно приложить все усилия, чтобы не допустить в Афганистане гражданской войны», - заявил Жапаров.

В заключение глава государства подчеркнул, что страны – члены организации имеют большой потенциал экономического развития, но он еще не полностью реализован.

Жапаров заверил, что Кыргызская Республика готова приложить все усилия для дальнейшего укрепления многосторонних отношений. Вместе с тем он добавил, что принимаемая сегодня странами – участницами ОЭС «Ашхабадская декларация» отвечает интересам всех членов организации.