В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины Sinopharm»

В Бишкек прибыла очередная партия вакцин против COVID-19 производства КНР Sinopharm, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В аэропорту «Манас» состоялась церемония вручения гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики в количестве 1,5 млн доз Министерству здравоохранения Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и Чрезвычайный Полномочный посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.