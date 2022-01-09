Президент Кыргызстана допускает возможность участия граждан страны в беспорядках в Казахстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что отдельные граждане республики теоретически могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", - написал глава киргизского государства в воскресенье на своей странице в Facebook.

По его словам, киргизские власти владеют полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. "Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - заявил Жапаров.

Президент Киргизии также пообещал "твердо бороться и защищать" всех граждан Кыргызстана, которые "не принимали участия в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности". "Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - отметил он.