Решим все путем переговоров, мирно - президент Кыргызстана о конфликте на границе с Таджикистаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал инцидент на кыргызско-таджикской границе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

«Уважаемые кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью под моим контролем. Даст бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь», - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщили в ПС ГКНБ КР, пограничники Таджикистана 27 января, в период с 17:30 до 18:00 в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района Кыргызстана.

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.

По итогам переговоров в 19:30 участок дороги был вновь открыт для проезда.

«Однако в районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты», - сообщили в Погранслужбе КР.

По итогам переговоров Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.