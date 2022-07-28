Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос за год почти наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,7 миллиарда долларов) - до 3,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами СНГ в январе – мае 2022 года составил 1,7 миллиарда долларов, увеличившись на 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,5 миллиарда долларов).

Сообщается, что в отчетный период Кыргызстан импортировал товары на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 68,4 процента превышает показатель января - мая 2021 года (1,9 миллиарда долларов).

Экспорт товаров и услуг из Кыргызстана в январе - мае 2022 года составил 707,8 миллиона долларов, что на четыре процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (737,8 миллиона долларов).