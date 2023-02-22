В Кыргызстане выросло производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - Производство автомобилей в Кыргызстане в 2022 году составило 1,3 миллиарда сомов (15 миллионов долларов), сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет Кыргызстана.

Отметим, что это примерно в 1,3 раза больше по сравнению с 2021 годом, когда Кыргызстан произвел машин на 1 миллиард сомов (11 миллионов долларов).

Согласно статистическим данным, в январе 2023 года в Кыргызстане было произведено автомобилей на сумму 131,1 миллиона сомов (1,4 миллиона долларов), что меньше по сравнению с 142 миллионами сомов (1,6 миллиона долларов) в том же месяце 2021 года.

Стоит отметить, что в прошлом году Кыргызстан зафиксировал значительный рост в экспорте автомобилей. Страна экспортировала 990 легковых автомобилей стоимостью 19,6 миллиона долларов, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (437 автомобилей на 8 миллионов долларов).

При этом в Россию из Кыргызстана было экспортировано 825 легковых автомобилей на сумму 15 миллионов долларов. Это рост более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом (308 автомобилей).

В целом объем промышленного производства в Кыргызстане в 2022 году составил 426 миллиардов сомов (4,9 миллиарда долларов), увеличившись на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было произведено промпродукции на 355 миллиардов сомов (4 миллиарда долларов).

Напомним, что в 2022 году Узбекистан и Кыргызстан договорились о площадке для строительства нового завода по производству узбекских легковых автомобилей. Завод планируется построить в Чуйской области на севере Кыргызстана.

Проект будет реализован узбекской компанией "Узавтосаноат" и кыргызскими компаниями "ТС Техник" и "Нур". На начальных этапах стороны планируют производить коммерческие автомобили Chevrolet и Isuzu.