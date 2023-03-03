Опубликован портфель проектов ЕБРР в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - На 31 декабря 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане оценивался на сумму около 169 миллионов евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 74 проектов.

Основная часть инвестиционного портфеля (69 процентов или 117 миллионов евро) нацелена на устойчивую инфраструктуру, 17 процентов или 28 миллионов евро – на промышленность, торговлю и аграрный сектор и 14 процентов или 24 миллиона евро – на инвестиции в финансовые институты.

В целом банк инвестировал в Кыргызстан более 881 миллиона евро по 219 проектам.

Напомним, что ЕБРР сотрудничает с Кыргызстаном с 1992 года и содействует устойчивому росту экономики страны, предоставляет помощь субъектам малого и среднего предпринимательства и способствует укреплению финансового сектора.

Отметим, что ранее генеральный секретарь ЕБРР Кадзухико Когучи, заявил, что основным способом в борьбе с изменением климата является гидроэнергетический потенциал Кыргызстана, который на данный момент используется только на 10 процентов из-за отсутствия инвестиционных потоков.