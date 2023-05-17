Под Бишкеком убит вооруженный террорист - МВД Кыргызстана

В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе специальной операции МВД и ГКНБ Кыргызстана уничтожен вооруженный террорист, сообщили в МВД, передает Trend со ссылкой на "Кабар".

По данным ведомства, сотрудники спецподразделения МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию террориста.

Во время его задержания он оказал вооруженное сопротивление. Во время спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист был уничтожен.

На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД. Более подробная информация будет предоставлена позже.