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Под Бишкеком убит вооруженный террорист - МВД Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 17 мая 2023 08:11 (UTC +04:00)
Под Бишкеком убит вооруженный террорист - МВД Кыргызстана

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В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе специальной операции МВД и ГКНБ Кыргызстана уничтожен вооруженный террорист, сообщили в МВД, передает Trend со ссылкой на "Кабар".

По данным ведомства, сотрудники спецподразделения МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию террориста.

Во время его задержания он оказал вооруженное сопротивление. Во время спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист был уничтожен.

На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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