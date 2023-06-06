Кыргызстан нацелен на привлечение инвестиций ЕС для развития сферы ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан готов представить Европейскому Союзу (ЕС) для рассмотрения различные инвестиционные проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая строительство крупных гидроэлектростанций, сообщает Trend.

Об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане

"Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве в рамках новой стратегии ЕС "Global Gateway" и готов предложить на рассмотрение инвестиционные проекты, в том числе по крупным ГЭС и в других областях возобновляемых источников энергии", — сказал глава государства.

По его словам, общий потенциал гидроэнергетики в Кыргызстане составляет 142,5 миллиарда кВтч в год, солнечной энергии – 490 миллиона кВтч в год, а энергии ветра – 44 миллиона кВтч в год. Однако на данный момент используется лишь 13 процентов от общего энергетического потенциала страны.

Также было отмечено, что Кыргызстан планирует сократить выбросы парниковых газов на 44 процента к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в первую очередь за счет использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, что стратегия Global Gateway направлена на инвестиции в инфраструктурные проекты и укрепление экономических партнерств, особенно в цифровом, энергетическом и транспортном секторах. Она была представлена Европейской комиссией в 2021 году.