Строительство ж/д в Кыргызстане создаст наименее затратный путь транспортировки угля

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане поможет создать наименее затратный пути транспортировки угля.

Об этом сообщил Trend главный инженер национальной компании "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги") Роман Спасский.

"Для Кыргызстана реализация данного проекта имеет важное социально-экономическое значение, в том числе за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля из буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек, а также регионов на севере страны углем в осенне-зимний период. В настоящее время уголь доставляется автомобильным транспортом на станцию Балыкчи с дальнейшей перевозкой железнодорожным транспортом", – сказал Спасский.

Он отметил, что нынешний метод приводит к значительному увеличению затрат, преждевременному повреждению дорожного покрытия и экологическим проблемам при погрузке и разгрузке угля.

В компании сообщили, что строительство железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече началось в 2022 году, в том же году было завершено строительство запланированных 5 километров железной дороги. В 2023 году планируется построить еще 15 километров железной дороги.

Ожидается, что развитие железнодорожного транспорта окажет положительное воздействие на развитие экономики Кыргызстана. Особенно в сфере торговли, добычи и транспортировки природных ресурсов, а также сельскохозяйственных и строительных материалов.