Китайская компания планирует построить в Кыргызстана завод по сборке электробусов

БАКУ /Trend/ - В ходе деловой встречи, посвященной развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) в Китае, был подписан Меморандум о понимании и сотрудничестве между министерством экономики и коммерции Кыргызстана и компанией Gree Altairnano New Energy Co. Ltd, передает Trend.

Согласно информации, этот меморандум затрагивает сотрудничество в строительстве завода для сборки автобусов, работающих на новых источниках энергии.

Этот меморандум подтверждает обоюдный интерес в обсуждении возможности стратегического партнерства в вопросе постройки завода для сборки электробусов.

Согласно достигнутому соглашению, компания Gree Altairnano New Energy Co., Ltd обязуется изучить вопрос привлечения инвестиций на строительство завода по сборке электробусов в Кыргызстане. Этот завод включит в себя не только монтажные линии для электробусов, но и создание соответствующей инфраструктуры, включая сервисные центры, зарядные станции и пункты по замене аккумуляторов для электробусов по всей республике.