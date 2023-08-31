Вырос экспорт грузовых автомобилей из США в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года Кыргызстан заметно увеличил импорт грузовых автомобилей из США по сравнению с первой половиной 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Кыргызстана.

По итогам шести месяцев 2023 года Кыргызстан импортировал из США 155 грузовых автомобилей на сумму 4,689 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2022 года было импортировано только 16 грузовых автомобилей на сумму 216 700 долларов.

За отчетный период Кыргызстан также значительно увеличил импорт грузовых автомобилей из Китая (в 2,9 раза), Узбекистана (в 2,9 раза), Германии (в 2,2 раза), Литвы (в 1,9 раза) и Южной Кореи (на 81 процент).

Отметим, что с января по июнь 2023 года Кыргызстан импортировал 5 701 грузовой автомобиль, что вдвое больше, чем показатель первой половины 2022 года (2 770 грузовых автомобилей). Стоимость этого импорта составила 62,646 миллиона долларов, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с первым полугодием 2022 года (25,805 миллиона долларов).

С января по июнь 2023 года товарооборот между Кыргызстаном и США составил 202,079 миллиона долларов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Касательно внешнеторгового оборота Кыргызстана, с января по июнь 2023 года он составил 6,7 миллиарда долларов, что на 31 процент больше по сравнению с первым полугодием 2022 года (5,1 миллиарда долларов).