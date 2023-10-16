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В Кыргызстане началось строительство пятизвездочного отеля и парка

Кыргызстан Материалы 16 октября 2023 07:57 (UTC +04:00)
В Кыргызстане началось строительство пятизвездочного отеля и парка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На берегу озера Иссык-Куль началось строительство пятизвездочного отеля и парка, сказал управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев, передает Trend.

Он подчеркнул, что в последние два года в стране наблюдается рост в строительстве, включая зон отдыха, коттеджей и пятизвездочных отелей.

Отмечается, что новый пятизвездочный отель на Иссык-Куле будет оборудован всеми удобствами, а также рядом с ним будет создан парк. Туманбаев также подчеркнул важность соблюдения закона в Кыргызстане, обещая, что каждый гражданин будет подчиняться закону, что сделает страну безопасной для туристов и инвесторов.

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