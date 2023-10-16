В Кыргызстане началось строительство пятизвездочного отеля и парка

БАКУ /Trend/ - На берегу озера Иссык-Куль началось строительство пятизвездочного отеля и парка, сказал управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев, передает Trend.

Он подчеркнул, что в последние два года в стране наблюдается рост в строительстве, включая зон отдыха, коттеджей и пятизвездочных отелей.

Отмечается, что новый пятизвездочный отель на Иссык-Куле будет оборудован всеми удобствами, а также рядом с ним будет создан парк. Туманбаев также подчеркнул важность соблюдения закона в Кыргызстане, обещая, что каждый гражданин будет подчиняться закону, что сделает страну безопасной для туристов и инвесторов.