Кыргызстан и ЮНИСЕФ обсудили реализацию совместных программ в здравоохранении

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Кыргызстана прошла встреча между министром Алымкадыром Бейшеналиевым, временным представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристиной Бруджиоло, региональным советником по здравоохранению Габриелой Фонтана и руководителем программ по здравоохранению ЮНИСЕФ в Кыргызстане Суренчимегом Ванчинкху, передает Trend.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой годового обзора поддержки ЮНИСЕФ в сфере здравоохранения, а также программы по иммунизации, питанию и качеству воздуха.

На встрече министр Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность ЮНИСЕФ за поддержку здравоохранения в Кыргызстане и подчеркнул, что здоровье населения - это приоритет государственной политики в Кыргызстане, а ЮНИСЕФ является долгосрочным стратегическим партнером Кыргызстана.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги сотрудничества, включая подготовку ежегодного обзора поддержки ЮНИСЕФ в области здравоохранения Кыргызстана на совместном годовом обзоре по здравоохранению и Саммите по здравоохранению, запланированном на 18-22 декабря.