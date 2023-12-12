В Кыргызстане разрабатывается программа социально-экономического развития Бишкека

БАКУ /Trend/ - В мэрии Бишкека проведено первое заседание рабочей группы, посвященной разработке программы социально-экономического развития города на 2025 год и прогноза на 2026-2027 годы, сообщает пресс-служба муниципалитета города, передает Trend.

Согласно информации, в ходе заседания рабочая группа утвердила структуру программы и план действий для своей работы.

Сообщается, что данная программа определяет ключевые направления фискальной политики мэрии Бишкека, направленные на реализацию мероприятий, необходимых для достижения приоритетных целей социально-экономического развития города. Разработка программы осуществляется в соответствии со статьей №88 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики.