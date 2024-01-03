В Бишкеке поднят новый флаг Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - На площади в центре Бишкека был поднят новый главный флаг Кыргызстана, а также произведено обновление кабины почетного караула, передает Trend.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в флаг страны, принятый Жогорку Кенешем 20 декабря. Эти изменения были предложены инициаторами - членами парламента Нурланбеком Шакиевым и депутатом Уланом Примовым. Одним из изменений стала форма лучей на флаге, которые теперь стали прямыми, в отличие от предыдущих волнообразных.

Президент Кыргызстана заявил на втором Народном курултае, что изменения в флаге не потребуют дополнительных расходов из республиканского бюджета.