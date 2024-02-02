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На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария

Кыргызстан Материалы 2 февраля 2024 07:31 (UTC +04:00)
На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Авария произошла на ТЭЦ в Бишкеке, которая является одним из самых мощных генерирующих электричество объектов в республике. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики, передает Trend.

"На ТЭЦ Бишкека возникла нештатная ситуация, подробности выясняются. Принимаются меры по ликвидации последствий частичного выхода из строя оборудования", - заявил представитель Минэнерго.

По его словам, этот факт не отразится на обеспечении населения электричеством. По предварительным данным, в результате аварии вышел из строя один из котлов станции.

Во время аварии на ТЭЦ пострадали трое сотрудников.

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