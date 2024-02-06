ЕАБР отметил снижение инфляции в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Аналитическая группа Евразийского банка развития (ЕАБР) представила свой еженедельный макрообзор основных экономических показателей в странах-партнерах, передает Trend.

Отмечается, что общая экономическая обстановка остается стабильно устойчивой, и наблюдаются положительные тенденции по ряду ключевых показателей.

Что касается Кыргызстана, аналитики ЕАБР указывают: "Годовая инфляция продолжает снижаться, преимущественно благодаря замедлению роста цен на продукты питания. В непродовольственном сегменте и сфере услуг отмечается более устойчивая динамика."

Также подчеркивается, что удержание Национальным банком ставки на уровне 13,0% обусловлено взвешенным подходом в осуществлении денежно-кредитной политики. "Это решение направлено на стимулирование сберегательного поведения населения и стабилизацию инфляционных ожиданий. Прогнозируется, что Национальный банк Кыргызстана сохранит учетную ставку на уровне 13,0% в первом полугодии 2024 года", - отмечено в обзоре.