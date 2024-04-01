Состоялась встреча между бизнесменами Кыргызстана и Китая

БАКУ /Trend/ - В Чолпон-Ате прошла встреча между предпринимателями Иссык-Кульской области Кыргызской Республики и делегацией из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики. Об этом сообщили из полномочного представительства президента Кыргызстана в этом регионе, передает Trend.

Представители бизнес-сообществ обеих стран выразили готовность к сотрудничеству в различных отраслях экономики, включая туризм, сельское хозяйство и торговлю. Обе стороны подтвердили свое желание развивать партнерские отношения и реализовывать совместные проекты в долгосрочной перспективе.

Делегацию из Китая возглавил председатель народного правительства СУАР Эркин Тунияз, выразив тем самым серьезный интерес к развитию торговых и экономических связей между регионами.

Мероприятие завершилось обменом контактной информации и договоренностью о дальнейшем сотрудничестве, а также о проведении встреч для продвижения совместных проектов и укрепления взаимовыгодных отношений.